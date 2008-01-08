Современные медицинские технологии поднимут рождаемость в Беларуси

В Оршанском роддоме по примеру европейских стран, оборудовали ванну для родов.

Патологическое состояние плода на ранней стадии беременности теперь можно выявлять с помощью УЗИ-аппарата уже на 12-й неделе. Также установлены специальные тренажеры, с помощью которых можно уменьшить болевые ощущения рожениц.

Здоровью ребенка и матери уделяется все больше внимания. Об этом говорят простые цифры. Например, за последние 15 лет впервые в 2007 году в Оршанском регионе на свет появилось более тысячи младенцев. Демографический всплеск поддерживают новейшие медицинские технологии. Молодые мамы могут получить любую консультацию. А патологическое состояние плода на ранней стадии беременности теперь можно выявлять с помощью УЗИ-аппарата уже на 12-й неделе. Ведь здоровье малыша формируется еще в утробе матери.

Одно из нововведений Оршанского роддома - ванна для родов. Эта апробированная на практике и хорошо зарекомендовавшая себя методика на Западе теперь используется и у нас. Комфортные условия созданы и в предродовых палатах. Специальные тренажеры для рожениц, с помощью которых можно уменьшить болевые ощущения теперь не в диковинку. Но самое приятное то, что своих новорожденных чад молодые папы смогут увидеть уже в первые часы после рождения.

