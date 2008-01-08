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Минчане активно осваивают зимние виды спорта

08 января 2008 18:30
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В столице залили 176 катков. Ледовые площадки и пункты проката коньков есть в каждом районе столицы, но самый посещаемый - открытый каток на Октябрьской площади. Год здоровья это не только возможность улучшения физической формы белорусов, это еще и повышение качества оказания медицинской помощи. В Мингорисполкоме сегодня обозначили объекты здравоохранения, которые необходимо реконструировать в первую очередь. Это, прежде всего, больницы и лечебно-диагностические центры. Кроме того, значительная часть бюджетных средств будет направлена на приобретение современного медицинского оборудования.
# общество

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