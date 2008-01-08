Эйфелева башня - белорусского масштаба

30-метровая копия главной французской достопримечательности появилась в деревне "Париж" Витебской области. Теперь это местечко претендует на роль настоящей туристической Мекки.

Будущий культурный центр белорусского Парижа, пока напоминает его мало. Везде строительный мусор, работы еще пруд-пруди. Кстати, только прудов и прудиков здесь задумано сразу пять. Ксендз Юзеф Булька, идейный вдохновитель и автор задумки, мечтает превратить деревню Париж в интересный туристический уголок. Следом за Мосаром, где прелату удалось сотворить буквально чудеса, и в Париже не только поменяются ландшафты, но и появятся музеи, библиотеки, выставочные залы.

Эйфелевой башне - центральное место. Сегодня это лишь черная металлоконструкция, а скоро засияет разноцветными лампочками. Здесь появятся уютные беседки, миниатюрные статуи, будут высажены цветы. Ксендз из своей личной коллекции уже подбирает семена для будущих альпийских горок. А прихожане приносят старинную кастельную утварь, библии и иконы.

Считается, что деревня "Париж", получила свое название в честь французских солдат войны 1812 года. Здесь неподалеку есть и кладбище времен Наполеона. По другой версии, такое название "Парижу" дал из прихоти местный помещик.

На вопрос, почему именно эта деревня, с населением около полутысячи человек, стала объектом обустройства, ксендз шутит: "Ну, какой же Париж без Эйфелевой башни". На самом деле, говорит прелат, только красотой можно спасти мир и возродить в людях духовность.

