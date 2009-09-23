Совет молодых ученых БГУ

Такая организация уже доказала свою эффективность на базе Академии Наук. Это выход на новый уровень взаимодействия научных работников.

Утечка мозгов до сих пор остается проблемой на постсоветском пространстве. Удержать хорошего специалиста теперь целая наука. Если это удается, не менее важно грамотно организовать его работу. Совет молодых ученых на базе БГУ призван решить обе проблемы. На первую встречу собралось более пятисот специалистов.

- Совет молодых ученых будет стараться оказывать поддержку в первые дни работы, будет организовывать связь между молодыми специалистами и руководством, - рассказала председатель совета молодых ученых БГУ Анна Королева.

Совет охватывает целый спектр вопросов: от организации инновационных проектов до жилищных проблем молодых ученых.

- Нам важна также и отдача молодых — их идеи, предложения, потому что у молодых всегда их много. Но когда это не организовано, все становится гораздо сложнее, - рассказал ректор Белорусского Государственного Университета.

В Беларуси талантам есть, где реализовать себя. К примеру, наши IT-технологии – одни из самых востребованных на мировом рынке. Более сорока стран сегодня скупают отечественный программный продукт. Получить рабочее место в сфере высоких технологий – мечта каждого второго студента. Причем реализовать ее можно уже во время учебы. А уверенность инвесторов в белорусской науке открывает дополнительные возможности.

- Компании-резиденты взаимодействуют с ВУЗами и создают научно-производственные лаборатории. В частности, у нас сейчас работает около 30 таких лабораторий. Несмотря на моровой кризис, весной этого года компания EPAM открыла крупнейшую лабораторию в Беларуси площадью несколько тысяч квадратных метров, - рассказал заместитель директора БГУ «Администрация парка высоких технологий» Александр Мартинкевич.