Подготовка к ледовому турниру обойдется в 50 миллионов евро

Для болельщиков Чемпионата мира по хоккею в Минске появятся 4 новых гостиницы.

Сегодня в правительстве обсудили развитие инфраструктуры столицы к 2014 году. Соревнования пройдут на ледовых площадках Минск-Арена и комплекса Чижовка-Арена, строительство которого началось в нынешнем году. Спортсменов, журналистов и туристов примут 4 новых гостиничных комплекса.

Чемпионат мира по хоккею в Минске посетят более 60 тысяч человек. Поток пассажиров будет слишком большим. Так что Национальному аэропорту Минск не обойтись без новой взлетно-посадочной полосы. Расширится на 2 дополнительные полосы и автомагистраль «Минск-Могилев». Остальные дороги будут отремонтированы.

Проживание спортсменов – вопрос решенный. Жилье с комфортом им обеспечат отели «Минск», «Виктория», «Краун-плаза» и «Европа». А для болельщиков – появятся новых 4 гостиничных комплекса. Сейчас для их строительства готовят почву в центральной части города.

- Есть предложения инвесторов о строительстве гостиниц в городе. Есть и предложения по размещению участников в тех строительных объектах, которые государство будет строить в течение этих трех-четырех лет, - рассказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский.

Для гостей чемпионата планируется строительство жилых комплексов, в которые после турнира заселятся сами минчане. Остальная же масса болельщиков во время чемпионата будет жить в студенческих общежитиях.

Минские вузы по такому случаю готовы перенести сроки окончания учебного года. Сами же хоккейные состязания Минск-арена будет делить с ледовым дворцом в Чижовке. Его строительство уже началось.

Пока окончательный план развития инфраструктуры Минска на рассмотрении правительства. Безусловно, в будущую карту столицы могут внести изменения. Названа и предварительная цифра расходов. Подготовка к ледовому турниру мирового масштаба обойдется государству примерно в 50 миллионов евро. Хотя, по словам организаторов чемпионата, эта сумма должна окупиться.