Батюшка освятил плохие дороги в Минске

В чёрном списке - улицы Маяковского, Плеханова и Партизанский проспект.

Прибегнуть к Божьей помощи решились после того, как на дорогах только в одном, Ленинском, районе за последние полгода погибли 5 человек!

Свою миссию отец Владимир начал с молебна в храме. Затем объезд участков с плохой репутацией. В чёрном списке - улицы Маяковского, Плеханова и Партизанский проспект.

На 17 километре минской кольцевой неделю назад под колесами «Камаза» погиб мужчина. Сегодня, ради святого дела, к приезду батюшки движение здесь на несколько минут перекрыли.