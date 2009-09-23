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Батюшка освятил плохие дороги в Минске

23 сентября 2009 17:49
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В чёрном списке - улицы Маяковского, Плеханова и Партизанский проспект.

Прибегнуть к Божьей помощи решились после того, как  на дорогах только в одном, Ленинском, районе за последние полгода погибли 5 человек! 
Свою миссию отец Владимир начал с молебна в храме. Затем  объезд участков с плохой репутацией. В  чёрном списке  - улицы Маяковского, Плеханова и Партизанский проспект.

На 17 километре минской кольцевой неделю назад под колесами «Камаза» погиб мужчина. Сегодня, ради святого дела, к приезду батюшки движение здесь на несколько минут перекрыли. 

# общество # Фотофакт

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