Определились первые двухтысячники уборочной-2010

Хозяйства Могилёвской области постепенно приближаются к миллионному рубежу. Особый праздник в Кировском районе: здесь сегодня сразу 2 экипажа намолотили по 2000 тонн зерна.

Александр Белявский – комбайнер со стажем. Его помощник Евгений Манько – ещё студент. Несколько последних тонн зерна стали особенно значимыми не только для них, но и для всего района. Ведь эти хлеборобы стали первыми в республике, кто намолотил 2000 тонн зерна. С небольшим отставанием в несколько минут на этом же поле планку в 2000 тонн взял ещё один экипаж Александра Михалькова.

Александр Белявский, комбайнер сельхозпредприятия «Рассвет» им. К.П.Орловского:

Просыпались в 5 утра, в 6 уже на работе, домой приходили иной раз в час ночи. Отдыхать некогда. Сначала мечтали тысячу намолотить, сейчас уже на 3 пошли. Приятно, когда есть зерно и машина едет.

В планах сегодняшних передовиков намолотить не меньше 3000 тонн зерна. Когда закончат уборку на полях своего хозяйства, переедут в другой район. Нужно ещё помочь выйти на рекорд соседям.

Сегодня в области уже намолочено около 700 000 тонн зерна, убрано более 60 процентов площадей. Со дня на день хлеборобы перешагнут и миллионный рубеж. Окончательный вес областного каравая во всеуслышание пока не прогнозируют, чтобы не сглазить. А вот в ближайшее будущее заглядывают смело.

Пётр Рудник, председатель Могилёвского облисполкома:

К сожалению погода внесла в уборку свои коррективы. И мы сработали двое последних суток на половину от того, что нарабатывали. Но тем не менее, набранные темпы уборки позволяют оптимистично смотреть. Я думаю, что в конце следующей недели будем заканчивать уборку зерновых и колосовых.

Эти прогнозы вполне реальны. Ведь уже сейчас в Могилёвской области более полусотни комбайнеров-тысячников. И с каждым годом эта цифра только растёт. Сегодня, пополнивших почетный список, награждали прямо в поле. Церемония была короткой. Через полчаса моторы комбайнов снова загудели над полем. Уборочная на финишной прямой.