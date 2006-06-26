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Соревнуются юные спасатели

26 июня 2006 07:45
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Во втором республиканском полевом лагере <Спасатель> приняли участие свыше 70 юных спасателей. Команду от каждой области представляли пять юношей и столько же девушек. Прежде чем попасть на слет, ребятам предстояло пройти сложный отборочный тур в областных центрах.

В программу соревнований входило около 10 конкурсов: разведение костра, преодоление водной преграды, полоса препятствий и это далеко не все. 
В открытии полевого лагеря  принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев. Он  осмотрел палаточный городок, а затем... продемонстрировал свое мастерство при игре в Дартс.
Ребята приняли участие в первом театрализованном конкурсе <Мой край>, и наиболее ярко о своей родине рассказали юные спасатели из Витебской области. А первое место в общекомандном зачете заняли юные спасатели Минской области,  в очередной раз подтвердив   статус сильнейших. После трех соревновательных дней ребята вернулись домой, что бы уже через год встретиться вновь.

# общество

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