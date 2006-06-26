Соревнуются юные спасатели

Во втором республиканском полевом лагере <Спасатель> приняли участие свыше 70 юных спасателей. Команду от каждой области представляли пять юношей и столько же девушек. Прежде чем попасть на слет, ребятам предстояло пройти сложный отборочный тур в областных центрах.

В программу соревнований входило около 10 конкурсов: разведение костра, преодоление водной преграды, полоса препятствий и это далеко не все.

В открытии полевого лагеря принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев. Он осмотрел палаточный городок, а затем... продемонстрировал свое мастерство при игре в Дартс.

Ребята приняли участие в первом театрализованном конкурсе <Мой край>, и наиболее ярко о своей родине рассказали юные спасатели из Витебской области. А первое место в общекомандном зачете заняли юные спасатели Минской области, в очередной раз подтвердив статус сильнейших. После трех соревновательных дней ребята вернулись домой, что бы уже через год встретиться вновь.