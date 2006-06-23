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Белорусская молодежь стремится к вершине успеха

23 июня 2006 14:30
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Молодежная социальная служба организовала необычный летний проект для детей и подростков. Во время летних каникул они смогут не только отдохнуть и набраться сил, но и проявить свои лидерские качества, раскрыть таланты и способности. Проект называется <Вершина успеха> и рассчитан на детей в возрасте от 10 до 17 лет.

В течение 18 дней со школьниками будут заниматься педагоги по вокалу, хореографии, стилю, будут работать и спортивные инструкторы. Для подростков также организуют мастер-классы с участием известных белорусских исполнителей, спортсменов и бизнесменов.

Организаторы надеются, что таким образом летний отдых принесет детям не только множество новых впечатлений, но и станет первой ступенькой к успешному будущему. Проект планируется реализовывать на базе Республиканского горнолыжного курорта <Силичи>. Первый заезд состоится здесь уже 26 июня, второй - 17 июля.

# общество

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