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Национальная библиотека ждет своих читателей

26 июня 2006 06:28
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Для выполнения заказов читателей первоначально будут использоваться подсобные фонды при читальных залах. С выходом на полную мощность библиотека планирует ежедневно обслуживать около четырех тысяч читателей.Ранее в старое здание библиотеки приходили в среднем две-три тысячи человек каждый день. Сейчас около двух тысяч посетителей могут работать одновременно. Поскольку старые читательские билеты Национальной библиотеки недействительны, их обладатели должны регистрироваться заново. Такие читательские билеты уже получили около трех тысяч человек.
# общество

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