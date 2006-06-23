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Перепись населения пройдет в 2009 году

23 июня 2006 14:28
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Палата представителей приняла во втором чтении законопроект "О переписи населения". Согласно документу это широкомасштабное исследование проведут в Беларуси в 2009 году.

В разработанном проекте закона предусмотрены гарантии защиты персональных сведений, которые являются конфиденциальными. Они используются исключительно для формирования итоговых данных переписи. В документе определен перечень вопросов, которые будут включены в программу переписи, изложены методы ее проведения, закреплен порядок защиты, хранения и распространения полученных данных.

Итоговые данные переписи будут содержать информацию, необходимую для разработки прогнозов социально-экономического развития страны, текущих расчетов и прогнозирования численности, состава населения, использования трудовых ресурсов.

# общество

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