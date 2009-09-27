Солнечные батареи сэкономили предприятию из Гродно миллион рублей

С весны и до поздней осени здесь используют энергию солнца. При помощи солнечных батарей без особых затрат получают горячую воду для прачечной и душевых.

Электрик Юрий Шило решил пойти вслед за солнцем. И при этом сэкономить для родного предприятия дорогостоящее голубое топливо. Как «приручить» небесное светило думал не одну неделю. И ещё раз убедился, что всё гениальное просто.

– Выставляется реле времени. Тарелки выставляются прямо по солнцу. Каждый час идёт вращение. И через определённое время тарелка по солнцу вращается, – рассказал электрик предприятия «Красносельскавтотранс» Юрий Шило.

Сварщик Александр Телеш в астрономии не силен. Всё больше сломанные автомобили реанимировал. Но свет самой близкой звезды оставил след в его душе. Мастер своего дела сам вызвался воплотить новый механизм в металле. Солнечные батареи поставил прямо во дворе предприятия.

– Было трудновато справиться. Потому что мы занялись этой работой впервые. Но сделали неплохо. Экономический эффект есть, – отметил сварщик ОАО «Красносельскавтотранс» Александр Телеш.

Экспериментировать с энергией солнца на предприятии начали ещё в прошлом году. Закупили 10 солнечных батарей, кстати, белорусского производства. Установили на крыше по направлению на юг. И стали ожидать. Результат получился неплохой. Одна такая батарея за световой день нагревает 100 литров воды до температуры 65 градусов. В сумме – тонна горячей воды. Небольшому предприятию для бытовых нужд вполне достаточно.

Теперь солнечные лучи красносельцев не только согревают. Но помогают экономить. Почти миллион рублей ежемесячно.

– Для нагрева воды для прачечной у нас уходило порядка 350 тысяч рублей. За потребление электроэнергии. Соответственно для подогрева воды для бытовых помещений, сумма – порядка 600 тысяч. Для нашего небольшого предприятия 1 миллион сэкономленных рублей – достаточно большая сумма, – отметил начальник производственно-технического отдела ОАО «Красносельскавтотранс» Вячеслав Леоник.

Работают солнечные батареи примерно полгода. При этом затрат особых не требуют. Потому на предприятии уже думают, как заставить солнце не только греть воду, но и зажигать лампочки.