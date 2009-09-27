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Портал гуманитарного сотрудничества будет создан в СНГ

27 сентября 2009 14:44
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Он станет «электронными воротами» к надежным источникам информации на пространстве Содружества Независимых Государств.Посетителям будут доступны достоверные национальные сайты и порталы государств-участников Содружества. Широкая аудитория сможет активно участвовать в обсуждении межгосударственных проектов в гуманитарной сфере. Такое интернет-общение позволит развивать межкультурный диалог и общественные инициативы в интеллектуальной, культурной, спортивной и других сферах. К слову, в перечне организаций, которые будут участвовать в конкурсе на разработку пилотной версии портала – 14 компаний, в том числе 3 из Беларуси.
# общество

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