Портал гуманитарного сотрудничества будет создан в СНГ

Он станет «электронными воротами» к надежным источникам информации на пространстве Содружества Независимых Государств.Посетителям будут доступны достоверные национальные сайты и порталы государств-участников Содружества. Широкая аудитория сможет активно участвовать в обсуждении межгосударственных проектов в гуманитарной сфере. Такое интернет-общение позволит развивать межкультурный диалог и общественные инициативы в интеллектуальной, культурной, спортивной и других сферах. К слову, в перечне организаций, которые будут участвовать в конкурсе на разработку пилотной версии портала – 14 компаний, в том числе 3 из Беларуси.