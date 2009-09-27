Всемирный День туризма отмечают в мире

Празднуют его с 1980 года. В нынешнем году он проходит под девизом «Туризм – торжество разнообразия».

Сегодня на мировом рынке активно развиваются такие его виды, как культурно-познавательный, спортивный и приключенческий, экологический, научный, учебный, событийный, лечебно-оздоровительный, а также круизный и деловой.

Во многих государствах популярными становятся религиозный и паломнический туризм. Особое внимание уделяется развитию социального туризма, который доступен для всех, в том числе для студентов, многодетных семей, пенсионеров.

Отметим, Беларусь привлекательная страна для туристов. В республике действуют интересные маршруты, растёт популярность белорусских санаторно-курортных учреждений и агроусадеб. Услуги по организации активного отдыха в нашей стране оказывают более 900 турфирм.