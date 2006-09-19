Социальное обслуживание стало рукой помощи для многих пенсионеров

Востребованность в помощи центров социального обслуживания населения растет.

С начала этого года туда обратилось около 700 тысяч жителей Беларуси. Такие учреждения предлагают все больше услуг. Свыше 74 тысяч больных и пожилых людей в республике соцработники обслуживали на дому.

Потребность в такой услуге растет и в деревнях. За первые семь месяцев этого года, надомным обслуживанием пользовались более 52 тысяч человек.

:Социальный работник Оксана Коваленко для пенсионерки Марии Сазоновой уже почти как родная. Оксана навещает ее уже год. А всего у соцработника десять подопечных. Вот и приходится делать до семи визитов в день. Во Фрунзенском районе Минска на надомном обслуживании почти 200 стариков. Мария Сазонова много лет проработала в сфере здравоохранения, теперь, в свои 79, с трудом передвигается даже по квартире. Благо, Оксана приходит к ней четырежды в неделю.

Необходимость в социальной помощи возрастает, говорят специалисты. Причем не только у тех, кто не может самостоятельно сделать даже уборку. На учете в территориальных центрах соцобслуживания населения республики состоят почти полтора миллиона человек. Востребованность в такой помощи только растет.