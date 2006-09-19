Ремонт в столице проходит на земле и под землей

В этом году в Минске планируется обновить пять подземных переходов.

На двух из них (пересечения проспекта Независимости с переулком Кузьмы Чорного и улицей Петруся Бровки), работы уже завершены. В среднем, реконструкция одного такого тоннеля для пешеходов, обходится в один млрд. рублей.

Большинству подземных переходов столицы - 25-30 лет. Пик их строительства пришелся на 70-80-е годы прошлого века. Первенцем признают тоннель для пешеходов на пересечении Партизанского проспекта и улицы Трудовой. Он был возведен 40 лет назад.

Ремонт подземных переходов предусматривает замену светильников, облицовочных плит стен и пола, а также инженерного оборудования. Дополнительно устанавливаются подогрев ступеней и специальные навесы.

У столичных дорожников осталось не много времени, чтобы до наступления холодов привести улицы города в порядок. На реконструкцию главного проспекта Минска уже затрачено 22 миллиарда рублей. Сроки работ сокращены в три раза. На участке от улицы Академической до улицы Калиновского строители положили более 70 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Сейчас основное внимание уделяется замене дорожного покрытия. Полностью завершить укладку асфальта на проспекте Независимости планируется в июне 2007 года.