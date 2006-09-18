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Минск готовится к традиционному объезду столичных властей

18 сентября 2006 14:29
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К октябрю все дворы должны быть благоустроены, кровли минских домов - отремонтированы. 18 сентября в Мингорисполкоме держали ответ коммунальные службы города. Всего в Минске шесть тысяч дворов. За последние 10 лет более двух тысяч из них благоустроили, сообщает начальник УЖХ Мингорисполкома Борис Васильев. Еще в нескольких сотнях дворов в этом году должно появиться новое детское оборудование. Не меньше половины обращений в коммунальные службы - о  протекающих крышах. Начальник УЖХ призывает к работе районные администрации.
Результаты благоустройства города в будущем должна оценить специальная комиссия.
Между тем, уже в октябре городское руководство планирует лично ознакомиться с тем, как выполняется программа по благоустройству города. Октябрьский объезд столицы - традиционный, но в этом году в его программу должны войти объекты,  которые зачастую не попадают в поле зрения столичных чиновников.
# общество

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