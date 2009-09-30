Собачник-убийца

Хозяин животного убил двух человек.

В лесопарковой зоне под Оршей молодому человеку показалось, что отдыхавшая неподалеку пожилая пара насмехается над его любимцем, с которым он прогуливался по парку. Однако собаковод юмора не понял. Вооружившись двухметровым бревном, он «отомстил» за своего четвероного друга.

Взбешённый хозяин нанес несколько ударов по голове и мужчине, и его спутнице. От полученных травм те скончались на месте. И мститель, и его жертвы были под шофе. С собой обвиняемый прихватил наличные и ключи от квартиры убитых.

- Ему вменяется убийство, совершенное с особой жестокостью одного лица и убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении еще одного лица с целью скрыть преступление. Вердикт будет вынесен судом, - сообщил Алексей Толкачев, государственный обвинитель, прокурор отдела прокуратуры Витебской области. - Помимо убийства ему инкриминируется хищение имущества граждан, которых он убил.

Обвиняемый в свои 21 уже успел дважды отсидеть за кражу. Всего два месяца он провел на свободе до того рокового дня. Дочери одного из погибших считают, что история с собакой – лишь умело выстроенная защита. Их отец и пальцем никого не трогал.

Адвокат от комментариев отказалась. А в зал суда прессу и вовсе не допустили.

- Как может человек в 20 лет убить двоих людей, которые его не трогали, - вообще ни за что, тем более так зверски? Я не понимаю, причем тут собака. Ее что - убили, или что с ней сделали? Я не понимаю вообще! – плачет Инна Гончарова, дочь потерпевшего.

Точку в этом громком уголовном деле поставит суд. Обидчивому собаководу грозит до 25 лет лишения свободы или высшая мера наказания.