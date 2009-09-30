В Беларуси появится Экологический кодекс

Депутаты Палаты Представителей посетили угодья Витебщины.

Экологическим вопросам особое внимание решили уделить накануне нового законотворческого сезона. Среди них – борьба с браконьерством, обустройство агроусадеб и охотничьих хозяйств.

Сергей Иванович смотрит за угодьями почти пятнадцать лет. О хозяйстве знает все, и о проблемах может рассказать не понаслышке. Сегодня его волнует кадровый вопрос: молодые специалисты в Березинском заповеднике практически не задерживаются

- А как мы будем их привлекать, если нет жилья? Самого главного, без чего не может жить и развиваться человек. Если мы будем строить, будут приходить молодые специалисты, - уверен Сергей Боровик, лесничий Березинского биосферного заповедника.

Через два дня вопрос лесничего могут рассмотреть уже на законодательном уровне. Депутаты Народного собрания для этого и выехали на место.

Тем для обсуждений накопилась масса: от контроля популяции животных до сокращения вредных выбросов в атмосферу. Особое внимание уделили экономическим аспектам. Оказалось, что на наших угодьях можно и нужно хорошо заработать. Уже сейчас большой популярностью пользуются охотничьи хозяйства.

Если в 2005 мы 56 тысяч заработали, то уже в 2008 мы заработали 2 миллиона 600 тысяч. То есть, в 46 раз выросла доходность от иностранного охотничьего туризма, - подсчитал Николай Юшкевич, заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь.

Преумножать природные богатства важно. Но не менее важно их защищать. Орудий незаконной добычи браконьеров у природоохранной службы накопилось на целую музейную экспозицию. В современном арсенале - ружья, таптухи и даже самодельные взрывные устройства.

Только за один год у браконьеров изымается около 400 километров сетей. Такого количества хвалило бы, чтобы семь раз опутать столицу вокруг кольцевой автодороги.

В Год родной земли сохранность природных ресурсов в особом приоритете. И результатом законотворческой работы депутатов в этой сфере обещает быть самый глобальный документ страны: экологический кодекс. Сейчас он в стадии разработки.