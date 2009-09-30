Минск 30 сентября

Последний всплеск. Столичные фонтаны ушли на зимовку.

МИНСКИЕ ФОНТАНЫ УСТРОИЛИ ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ

Сентябрь закрывает сезон и у минчан была последняя возможность стать зрителями водного шоу в центре Минска. С 1 октября все водомёты столицы отправят в отпуск, и вода здесь перестанет бить ключом.

Словить последние брызги приехали даже гости из Баварии.

Вскоре в Минске появится ещё один фонтан, причём в венесуэльском стиле. Струи воды украсят территорию около памятного знака Симону Боливару. Кстати, в белорусской столице уже несколько монументальных подтверждений международных связей Минска. Это Дом Москвы, памятник украинскому классику Тарасу Шевченко, Сендайский сквер.

Напомним, что Минск уже имеет статус «Лучший проект международного сотрудничества». Более 60 городов и регионов мира сегодня активно поддерживают связи с белорусской столицей.



МАДАМ ТЮССО В МИНСКЕ

На восковом балу можно было увидеть целое созвездие знаменитых персон.

Приближаясь к силуэтам Моцарта и Сальери, будто улавливаешь оттенки словесной дуэли и слышишь внушительные звуки оркестра.Можно было даже поймать взгляд великого соблазнителя Казановы. А барон Мюнхгаузен позволил примерить свою фирменную треуголку.

Политики и авантюристы, цари и самозванцы, гении и злодеи прогостят в столице до 29 ноября.

5 ЧАСОВ ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ

Депо превратилось в место для трамвайной схватки

На пути к титулу «короля рельсов» программа максимум - не один раз ускориться, пройти тест на профессиональную интуицию, взять аварийный состав на буксир и в секунды сцепить вагоны.

КОНКУРС «МИНСК МОЛОДОЙ»

Швеи в качестве моделей и продавцы в купальских хороводах

Конкурс «Минск молодой» собрал таланты городских предприятий на ежегодный отчетный концерт. Специалисты торговли оказались поклонниками народных песен и танцев, а водители автобусов превратились в экскурсоводов. Жюри поражали и находками в декорациях – не обошлось без снопов с васильками и аистов над полями.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1917 году завершилась перепись населения. Итог - 134 с половиной тысячи минчан. 66 лет назад было принято постановление о создании музея Великой Отечественной войны. 7 лет назад Почетным гражданином Минска стал Жорэс Алфёров.

ОПРОС



Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь.

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