Снежный Армагеддон на востоке Америки

Так описал погоду в восточных штатах президент США Барак Обама.

Вторые сутки здесь закрыты аэропорты. С большими опозданиями ходят поезда. Движение на основных автомагистралях затруднено либо прервано. На дорогах — сотни аварий. Улицы всё больше напоминают пешеходные. Добраться самостоятельно пешком куда быстрее нежели на транспорте.

В Вашингтоне сугробы достигают полуметра. Синоптики прогнозируют в три раза больше. Хотя и с этими заносами снегоуборочная техника справляется с трудом. Без электричества, а, значит, и без тепла остались десятки тысячи человек. Жители говорят, что так не мело в Вашингтоне с начала 20-х годов прошлого века.