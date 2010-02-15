Мошенника-экспедитора вычислили с помощью камер наблюдения

Водитель одной из брестских фирм не догадывался, что его похождения могут оказаться в поле зрения камер наблюдения. Сразу несколько таких роликов стали главными уликами.

Мужчину отправили в загранкомандировку, для оплаты дорожных расходов выдали кредитную карту с приличной суммой на счету. Однако находчивый гражданин решил в командировку не ехать, а деньги потратить. Сотрудникам правоохранительных органов он позже пояснил, что карточку потерял.

О том, что водитель-экспедитор вместо загранкомандировки отправился в вояж по развлекательным заведениям, милиционеры вычислили по видео с камеры наблюдения. Она зафиксировала, как азартный игрок снимает деньги с карточки и успешно их тратит в казино.

Александра Захарова, сотрудник пресс-службы УВД Брестского облисполкома:

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст.211 «Присвоение либо растрата» УК РБ. Он может быть лишён свободы на срок до четырёх лет.