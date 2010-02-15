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В Великобритании белке запретили кататься на аттракционе

15 февраля 2010 13:42
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Руководство парка аттракционов Alton Towers, расположенного в графстве Стаффордшир, запретило местной белке приближаться к аттракциону Sonic Spinball.

Чтобы животное соблюдало запрет, возле аттракциона установили приборы, испускающие ультразвук, пишет Lenta.ru.

Серая белка, получившая прозвище Соник, привлекла внимание посетителей и работников парка тем, что залезала на американские горки во время их первого утреннего запуска и каталась на них. Как пояснили представители администрации парка, поведение зверька было опасно как для него самого, так и для гостей. Кроме того, Соник воровал еду у рабочих, ремонтировавших конструкции в парке перед началом сезона, и бегал по свежевыкрашенным поверхностям, оставляя на них отпечатки лапок.

Директор по маркетингу и продажам парка Alton Towers Моруинна Энгав заявила журналистам: «Это первый случай, когда белке запрещают кататься на аттракционе, но все когда-нибудь случается впервые».

# общество # Аттракционы

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