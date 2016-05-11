«СМИ в Беларуси»: СТВ предложило всем желающим перевоплотиться в журналиста

Новости Беларуси. Минск в ближайшие несколько дней станет глобальной информационной площадкой. В столице сегодня открылась юбилейная, XX Международная специализированная выставка СМИ в Беларуси. Это крупнейший форум журналистов, который традиционно объединяет сотни печатных средств массовой информации и телеканалов не только нашей республики, но и зарубежья. Традиционно свой стенд представляет и СТВ. Сегодня наш коллектив провел презентацию телеканала, который в этом году отмечает свое 15-летие.

Ирина Ивашко в журналистике шаги делать только начинает. Студентка первого курса вместе с подругами анализирует выпуск пока институтской газеты. Но почему именно эту профессию выбрала – знает точно.

Ирина Ивашко, студентка 1-го курса института журналистики БГУ:

Я буду работать с людьми. Я надеюсь, что буду писать в общественно-политические издания. И я хочу стать, в первую очередь, специалистом.

А вот профессионалы своего дела сегодня собрались, чтобы обсудить, какие тенденции в современной журналистике преобладают. Напутственные слова и поздравление от Президента Беларуси, и юбилейный форум начинает пятидневный марафон.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

К нам приезжают гости, а в этом году представители 20 государств, медийной, экспертной общественности – все это говорит о том, что мы кропотливо день за днем развиваем наше национальное информационное пространство.

Медийное пространство сегодня – одна большая система рейтинга. Будь это телеканал, печатные издания или интернет-паутина. Белорусские масс-медиа зрителя, читателя и слушателя своего вкус хорошо знают. А главное, что помогают сформировать объективное мнение.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Роль средств массовой информации остается неизменно колоссальной. Поэтому насколько будут профессионально работать журналисты, аналитики, работающие в СМИ, зависит, в том числе и развитие государства в самых разных сферах.

Максим Слиж, СТВ:

Можно на выставке не только ознакомиться с современным телевизионным и печатным контентом, но и отправиться в исторический экскурс. Белорусское военное телевидение предлагает примерить форму солдата периода Великой Отечественной и даже вооружиться. И получить мгновенное фото на память.

Свой стенд по традиции представил и наш телеканал. Ведущие перед выходом на сцену не перестают генерировать идеи.

Наталья Михайлик и Олег Степанюк, ведущие телеканала СТВ :

Основная наша задача с Наташей – мало того, что рассказать о нашем молодом телеканале, обо всех ведущих, а заодно узнать у зрителя, такой зрительский рейтинг.

Я знаю, что конкурсы, подарки и хорошее настроение канал СТВ гарантирует!

Зрители смогли не только поучаствовать в конкурсах, но и заглянули на информационную кухню. Попробовали себя в роли журналиста, не забыв при этом маме передать привет. Успешно угадывали ведущих программ по их голосам, отвечали на вопросы о программах и их тематике.

Анализ знаний показал, что за 15 лет в эфире телеканал СТВ завоевал свою аудиторию и стал по-домашнему близким и родным.

Екатерина Забенько, ведущая телеканала СТВ:

Встреча с нашими любимыми зрителями должна происходить именно в такой непосредственной обстановке, в том виде, в котором нас можно каждый день встретить на улице. Не должно быть этого телевизионного барьера. Мы должны быть максимально близки друг к другу.

Форум продлится до 14 мая. И здесь рады всем. В его рамках кудесники пера проведут не один мастер-класс, соберутся на презентациях и продолжат жарко обсуждать путь журналистики современной.