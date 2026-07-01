Лукашенко отметил выдающуюся способность КПК и Си Цзиньпина обеспечивать движение КНР вперед

Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР, Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со 105-летием основания КПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Под руководством Центрального комитета, ядром которого Вы являетесь, Компартия демонстрирует выдающуюся способность отвечать на сложные вызовы современности, сохранять преемственность политического курса и обеспечивать долгосрочное и стабильное движение КНР вперед», – говорится в поздравлении.

Глава государства отметил особую значимость китайских инициатив в сферах глобального развития, безопасности, цивилизации и управления. Их реализация, по словам Президента, способствует укреплению международного сотрудничества, повышению роли развивающихся стран и формированию более справедливого мирового порядка.