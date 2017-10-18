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«Слух восстанавливается на 100%»: уникальные операции по восстановлению слуха проводят в Беларуси

18 октября 2017 18:52
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Новости Беларуси. Новый учебный центр открылся в РНПЦ оториноларингологии. Это значит, что к белорусским врачам за опытом и передовыми технологиями будут приезжать коллеги из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Слух восстанавливается на 100%»: уникальные операции по восстановлению слуха проводят в Беларуси -1

18 октября белорусские доктора показали один из передовых способов, как вернуть пациентам слух.

Этот маленький имплант, который вживляют под кожу, проводник в большой мир звуков. Но пока это только тренировка, без которой в операционную никак нельзя. Чтобы освоить передовой медицинский метод, в РНПЦ оториноларингологии приехали врачи из разных стран. Такой семинар в Беларуси проводят впервые.

«Слух восстанавливается на 100%»: уникальные операции по восстановлению слуха проводят в Беларуси -4

Яна Фрай, менеджер по развитию рынка Восточной Европы медицинской компании:
Мы первый раз вообще в Восточной Европе делаем такой курс. Так что мы, конечно, доверяем врачам, работаем давно.

«Слух восстанавливается на 100%»: уникальные операции по восстановлению слуха проводят в Беларуси -6

Ольга Коршун, СТВ:
Раньше пациентам с проблемами слуха приходилось носить вот такой большой костный телефон. Конечно, это было неудобно. Но наши врачи освоили инновационную технологию уже почти 10 лет назад. Сейчас большой аппарат заменяет такой маленький имплант. Наши врачи освоили эту технологию уже 10 лет назад. Таким образом, им удалось вернуть слух десяткам пациентов.

Александр как раз перенес такую операцию. И довольно успешно. А скоро пациент получит такой маленький аппарат. Он практически незаметен, но эффект от его использования переоценить сложно.

«Слух восстанавливается на 100%»: уникальные операции по восстановлению слуха проводят в Беларуси -9

Ярослав Песецкий, пациент Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:
Слух восстанавливается на 100%. Можно в композиторы подаваться.

Белорусские хирурги провели уже более 60 таких операций. В нашей стране их делают бесплатно. За рубежом аналогичная процедура обойдется от 10 до 20 тысяч евро. Кстати, такие операции проводятся не только в столице, но и во многих регионах Беларуси.

«Слух восстанавливается на 100%»: уникальные операции по восстановлению слуха проводят в Беларуси -12

Николай Гребень, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:
Сейчас можем заниматься не только экспортом медицинских услуг (который составляет у нас в центре более 150 тысяч долларов в год), но и экспортом образовательных услуг.

«Слух восстанавливается на 100%»: уникальные операции по восстановлению слуха проводят в Беларуси -14

Чтобы не только лечить, но и просвещать, в РНПЦ оториноларингологии открылся симуляционный центр. Его возможности позволяют отточить хирургические навыки на органах, напечатанных на 3D-принтере. Это, кстати, не очень дешевое удовольствие. Но главный аргумент – опыт белорусских хирургов.

«Слух восстанавливается на 100%»: уникальные операции по восстановлению слуха проводят в Беларуси -16

Богдан Раба, врач (Украина):
Некоторые пациенты едут в Беларусь лечиться. Наверное, есть для этого предпосылки.

В РНПЦ планируют проводить такие мастер-классы постоянно. И судя по опыту наших хирургов – а они без преувеличения освоили последние медицинские технологии – есть вероятность, что такая практика приживется.

# общество # Операции по трансплантологии # Фотофакт # Николай Гребень

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