«Слух восстанавливается на 100%»: уникальные операции по восстановлению слуха проводят в Беларуси

Новости Беларуси. Новый учебный центр открылся в РНПЦ оториноларингологии. Это значит, что к белорусским врачам за опытом и передовыми технологиями будут приезжать коллеги из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 октября белорусские доктора показали один из передовых способов, как вернуть пациентам слух.

Этот маленький имплант, который вживляют под кожу, проводник в большой мир звуков. Но пока это только тренировка, без которой в операционную никак нельзя. Чтобы освоить передовой медицинский метод, в РНПЦ оториноларингологии приехали врачи из разных стран. Такой семинар в Беларуси проводят впервые.

Яна Фрай, менеджер по развитию рынка Восточной Европы медицинской компании:

Мы первый раз вообще в Восточной Европе делаем такой курс. Так что мы, конечно, доверяем врачам, работаем давно.

Ольга Коршун, СТВ:

Раньше пациентам с проблемами слуха приходилось носить вот такой большой костный телефон. Конечно, это было неудобно. Но наши врачи освоили инновационную технологию уже почти 10 лет назад. Сейчас большой аппарат заменяет такой маленький имплант. Наши врачи освоили эту технологию уже 10 лет назад. Таким образом, им удалось вернуть слух десяткам пациентов.

Александр как раз перенес такую операцию. И довольно успешно. А скоро пациент получит такой маленький аппарат. Он практически незаметен, но эффект от его использования переоценить сложно.

Ярослав Песецкий, пациент Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Слух восстанавливается на 100%. Можно в композиторы подаваться.

Белорусские хирурги провели уже более 60 таких операций. В нашей стране их делают бесплатно. За рубежом аналогичная процедура обойдется от 10 до 20 тысяч евро. Кстати, такие операции проводятся не только в столице, но и во многих регионах Беларуси.

Николай Гребень, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Сейчас можем заниматься не только экспортом медицинских услуг (который составляет у нас в центре более 150 тысяч долларов в год), но и экспортом образовательных услуг.

Чтобы не только лечить, но и просвещать, в РНПЦ оториноларингологии открылся симуляционный центр. Его возможности позволяют отточить хирургические навыки на органах, напечатанных на 3D-принтере. Это, кстати, не очень дешевое удовольствие. Но главный аргумент – опыт белорусских хирургов.

Богдан Раба, врач (Украина):

Некоторые пациенты едут в Беларусь лечиться. Наверное, есть для этого предпосылки.