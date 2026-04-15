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«Славутич» обыграл «Металлург» в первом матче финала Кубка Президента

15 апреля 2026 11:09
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Смоленский «Славутич» повел в финальной серии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борьбу за трофей россияне ведут со жлобинским «Металлургом». «Сталевары» обеспечили себе преимущество в стартовой трети, на 12-й минуте отличился Илья Спат. Долгое время подопечные Дмитрия Саяпина удерживали минимальный перевес, однако заключительный период внес свои коррективы. Соперники не только восстановили равенство, но и праздновали итоговую викторию – 3:1.

В следующий раз оппоненты встретятся 16 апреля также в Смоленске.

# Хоккей

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