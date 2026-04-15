Уровень озелененности белорусских городов достиг 40 %. Наша страна придает огромное значение вопросам заботы о природе и остается приверженной зеленой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восстановление лесного фонда и болот, сокращение выброса парниковых газов. Такой высокий результат удалось достичь за счет внедрения энергоэффективных экологических технологий и оборудования. Особое внимание и озеленению – за 2025 год было высажено более полумиллиона деревьев. Все трепетнее к охране природы относятся и сами белорусы, помогают в работе общественные экологи.

Ольга Борисенок, начальник управления экологической политики, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Общественные экологи – это волонтеры, лица, которые не являются профессиональными экологами, но которым не безразличны проблемы нашей окружающей среды. Общественные экологи оказывают содействие в работе нашим территориальным органам. На сегодняшний день в Республике Беларусь насчитывается 550 общественных экологов. В 2025 году их ряды пополнил 71 общественник. Институт общественного эколога можно оценить как весьма эффективный. За 2025 год от общественных экологов поступило 435 извещений о нарушений природоохранного законодательства.

Экологическая грамотность воспитывается с малых лет. В школах, колледжах и вузах проводят тематические встречи и факультативы для формирования у обучающихся ответственного отношения к природе. Статус зеленых школ присвоен 415 учреждениям образования.