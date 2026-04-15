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Дыхание весны! В Гродно зацвела аллея сакуры

15 апреля 2026 11:00
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Созерцание прекрасного. В гродненском парке Жилибера зацвела аллея сакуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дыхание весны! В Гродно зацвела аллея сакуры-2

Она была заложена в Год мира и созидания, и уже третью весну подряд очаровывает горожан и туристов своим нежно-розовым убранством. Сакура родом из Японии. Там она считается символом начала новой жизни и возрождения. Короткий срок ее цветения напоминает о скоротечности времени и призывает людей не упускать ни один миг жизни, чтобы делать мир лучше.

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