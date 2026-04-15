Почти 80 % немцев недовольны работой правительства канцлера Фридриха Мерца. По данным последнего соцопроса, это рекордный показатель с момента прихода главы кабмина к власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 80 % немцев недовольны работой правительства канцлера Фридриха Мерца. По данным последнего соцопроса, это рекордный показатель с момента прихода главы кабмина к власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Канцлер обещаний, так называют Мерца соотечественники. Не выполнены планы предвыборной кампании, отсутствует внятная политическая линия. Добавляет злости гражданам рост безработицы за год почти на 200 тысяч человек. Под угрозой и промышленность, эксперты предрекают ей уже третью рецессию подряд. К тому же торговые пошлины США бьют по экспорту, а обещанной осенью реформы граждане так и не увидели. В мировом рейтинге непопулярных лидеров Мерц обгоняет даже Трампа. Три четверти немцев не верят в оздоровление экономики при нынешнем курсе. Возвращать кредит доверия, на который живет, действующий Канцлер не спешит.