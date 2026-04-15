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Почти 80% немцев недовольны работой правительства канцлера Фридриха Мерца

15 апреля 2026 10:58
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Почти 80 % немцев недовольны работой правительства канцлера Фридриха Мерца. По данным последнего соцопроса, это рекордный показатель с момента прихода главы кабмина к власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 80% немцев недовольны работой правительства канцлера Фридриха Мерца-2

Канцлер обещаний, так называют Мерца соотечественники. Не выполнены планы предвыборной кампании, отсутствует внятная политическая линия. Добавляет злости гражданам рост безработицы за год почти на 200 тысяч человек. Под угрозой и промышленность, эксперты предрекают ей уже третью рецессию подряд. К тому же торговые пошлины США бьют по экспорту, а обещанной осенью реформы граждане так и не увидели. В мировом рейтинге непопулярных лидеров Мерц обгоняет даже Трампа. Три четверти немцев не верят в оздоровление экономики при нынешнем курсе. Возвращать кредит доверия, на который живет, действующий Канцлер не спешит.

# Германия

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