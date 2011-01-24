Сколько стоит 1 кв. м жилья в Минске?

На вопросы ведущей отвечает Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой».

Евгений Вовна:

Средняя стоимость 1 кв. м. жилья с отделкой (индустриальное домостроение) в Минске от нашей организации «Минскстрой» для очередников составляет от 2 млн 200 тысяч до 2 млн 500 тысяч белорусских рублей. Что касается внеочередников, то они, как правило, стоят в очереди на жилье в каркасно-кирпичных домах. Для этих граждан средняя стоимость 1 кв. м жилья — свыше 3 млн рублей. Это жилье востребовано, сегодня у нас свободных квартир нет. После опубликования декларации или формирования жилого дома оно раскупается за неделю.

Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся строительства жилья в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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