Сколько электронов и протонов содержит молекула?

Сегодня во всех регионах страны проходит централизованное тестирование по химии. На испытание разрешено взять с собой простой калькулятор, который выполняет четыре арифметических действия, имеет один регистр памяти, а из дополнительных функций - вычисляет проценты и квадратные корни.Ожидается, что свои знания по химии проверят более 18 тыс. абитуриентов. В Республиканском институте контроля знаний Минобразования Беларуси отметили, что тесты подготовлены по материалам средней общеобразовательной школы, и при ответах на них затруднений у абитуриентов возникнуть не должно.