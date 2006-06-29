Прямой эфир

Сколько электронов и протонов содержит молекула?

29 июня 2006 12:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня во всех регионах страны проходит централизованное тестирование по химии. На испытание разрешено взять с собой простой калькулятор, который выполняет четыре арифметических действия, имеет один регистр памяти, а из дополнительных функций - вычисляет проценты и квадратные корни.Ожидается, что свои знания по химии проверят более 18 тыс. абитуриентов. В Республиканском институте контроля знаний Минобразования Беларуси отметили, что тесты подготовлены по материалам средней общеобразовательной школы, и при ответах на них затруднений у абитуриентов возникнуть не должно.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 июня 2006 07:19

В парламенте рассмотрят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы

28 июня 2006 13:57

У <Победы> юбилей

28 июня 2006 13:55

В Минске готовятся к праздничному параду