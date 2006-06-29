В парламенте рассмотрят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы

В нижнюю палату белорусского парламента поступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь. Прокурору теперь предоставляется право принимать решение об освобождении от уголовной ответственности несовершеннолетнего, если совершенное им преступление не представляет большой общественной опасности и содеяно впервые. Для более широкого применения такой меры пресечения, как залог, предложено уменьшить его минимальный размер с 500 до 100 базовых величин. Корректируются полномочия суда в части изменения процессуальной формы принимаемого судом решения, когда государственный обвинитель отказался от обвинения в ходе или после судебного следствия. Если в данном случае от обвинения откажутся потерпевший, гражданский истец и его представители, то суд прекращает производство по делу.

Данный законопроект депутаты готовят к рассмотрению на очередной сессии Палаты представителей.