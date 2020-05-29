Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (29 мая)

Новости Беларуси. К 29 мая в Беларуси проведено 512 418 тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Минздрав, COVID-19 подтверждён у 40 764 человек. К настоящему моменту выздоровели и выписаны из больниц 17 390 пациентов, у которых ранее был зарегистрирован коронавирус.

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси скончались 224 человека с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19.

Накануне Президент подписал указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации.