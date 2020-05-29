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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (29 мая)

29 мая 2020 11:43
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Новости Беларуси. К 29 мая в Беларуси проведено 512 418 тестов на коронавирусную инфекцию. 

Как сообщает Минздрав, COVID-19 подтверждён у 40 764 человек. К настоящему моменту выздоровели и выписаны из больниц 17 390 пациентов, у которых ранее был зарегистрирован коронавирус. 

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси скончались 224 человека с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19. 

Накануне Президент подписал указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации.

Объясняем, как они будут работать (здесь подробности). 

# Коронавирус # общество

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