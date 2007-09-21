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Сирот обеспечат жильем по новым правилам

21 сентября 2007 18:27
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В Беларуси с 2008 года будут действовать новые правила обеспечения жильем детей-сирот. Соответствующий указ подписал Президент страны Александр Лукашенко. Документ четко определяет государственные органы, осуществляющие постановку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Данные должны уточняться ежегодно до 1 апреля. В указе также уточнены некоторые вопросы постановки граждан на учет и предоставления жилья. Документ вступит в силу с 1 января 2008 года.
# общество

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