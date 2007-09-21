Сирот обеспечат жильем по новым правилам

В Беларуси с 2008 года будут действовать новые правила обеспечения жильем детей-сирот. Соответствующий указ подписал Президент страны Александр Лукашенко. Документ четко определяет государственные органы, осуществляющие постановку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Данные должны уточняться ежегодно до 1 апреля. В указе также уточнены некоторые вопросы постановки граждан на учет и предоставления жилья. Документ вступит в силу с 1 января 2008 года.