Денежная выручка важнее безопасности

Число аварий по вине водителей маршруток в Минске увеличилось.

В этом году произошло 15 ДТП, что на 36% больше, чем в прошлом. В результате 18 человек получили ранения. В связи с этим сотрудники ГАИ ужесточили контроль за маршрутными такси. Рейдовые группы проверяют машины на конечных остановках и при выезде из парков.

Ваше транспортное средство неисправно. Эти слова инспекторам отдела технического надзора столичной Госавтоинспекции приходится повторять по десятку раз на день. Маршрутки они проверяют ежедневно. И каждый день - до 15 протоколов. Инспекторы удивляются - машины выходят на маршруты с дефектами, которые даже не профессионал замечает. Только механики играют в слепую. Лишний километраж - лишние деньги. Сторублевка в карман ценой жизни пассажира. Зато существенная экономия на техническом состоянии машины.

Водитель проштрафившейся "Газели" считает однозначно - все это мелочи. Инспекторы придираются. Но люди в форме беспрекословны. Говорят, что все эти мелочи могут обернутся большой бедой. Особенно - если неисправны рулевое управление или тормоза. А в маршрутках - такие нарушения сплошь и рядом.

Водитель Юрий Сможенков капот машины открывает спокойно. Свой автомобиль каждое утро проверяет лично. С инспекторами ГАИ он солидарен - машина должна быть выходить на линию в исправном состоянии. Что же касается выполнения правил дорожного движения - как получится. Проезд на красный свет светофора, превышение скорости, несоблюдение рядности и правил перевозки пассажиров - вполне оправданны - график.

Сотрудники Госавтоинспекции констатируют - число аварий по вине водителей маршруток в Минске увеличилось. Уже в нынешнем году произошло 15 ДТП. Это на 36% больше, чем в прошлом. Однако для минских маршруток безопасность пассажиров, увы, не главное. Высокие штрафы - до 100 тысяч рублей - не помогают. Воспитывать водительскую культуру решили более жесткими способами. За прошлый год права на перевозку пассажиров лишились 11 фирм. Еще у 17 - срок действия ее приостановлен.

