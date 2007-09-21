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У белорусских католиков - новый глава

21 сентября 2007 18:26
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Указом Папы Римского новой главой назначен Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Митрополит Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви прибудет в Минск в ближайшее время. До этого он возглавлял католическую кафедру в Москве. Тадеуш Кондрусевич входит в специальный совет по Европе при Генеральном секретариате Синода Епископов, а также является вице-президентом Евразийского отделения Международной ассоциации религиозной свободы. До Тадеуша Кондрусевича главой Римско-католической церкви в Беларуси был кардинал Казимир Свентэк.
# общество

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