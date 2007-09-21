У белорусских католиков - новый глава

Указом Папы Римского новой главой назначен Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Митрополит Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви прибудет в Минск в ближайшее время. До этого он возглавлял католическую кафедру в Москве. Тадеуш Кондрусевич входит в специальный совет по Европе при Генеральном секретариате Синода Епископов, а также является вице-президентом Евразийского отделения Международной ассоциации религиозной свободы. До Тадеуша Кондрусевича главой Римско-католической церкви в Беларуси был кардинал Казимир Свентэк.