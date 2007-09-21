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15 лет со дня возрождения Гродненского женского монастыря

21 сентября 2007 18:23
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Пятнадцатилетие со дня возрождения 21 сентября отмечает Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь. Сегодня, в великий православный праздник монастырь посетил Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. После праздничной литургии, прихожане прошли крестным ходом вокруг обители. А настоятельнице монастыря игуменьи Гаврииле была вручена икона Божей Матери "Всех скорбящих радость", дар на вечное хранение от Святейшего Патриарха Алексия второго.
# общество

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