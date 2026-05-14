Более 700 участников собрал VI Форум медийного сообщества Беларуси в Гродно

Гродно принимает участников VI форума медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум». Делегации из всех регионов страны прибывают в город над Неманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В форуме принимают участие более 700 человек. Среди них представители республиканских и региональных средств массовой информации, сетевых изданий, блогеры, идеологический актив и эксперты в сфере массовой коммуникации. Программа форума рассчитана на два дня.

Сегодня, 14 мая, открытый диалог министра информации Дмитрия Жука со студентами и преподавателями кафедры журналистики Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы. Также участники посетят производственные площадки ведущих гродненских предприятий и туристические объекты. А во второй день состоится пленарное заседание форума, где обсудят вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов.