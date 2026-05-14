Более 700 участников собрал VI Форум медийного сообщества Беларуси в Гродно

Гродно принимает участников VI форума медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум». Делегации из всех регионов страны прибывают в город над Неманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гродно принимает участников VI форума медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум». Делегации из всех регионов страны прибывают в город над Неманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В форуме принимают участие более 700 человек. Среди них представители республиканских и региональных средств массовой информации, сетевых изданий, блогеры, идеологический актив и эксперты в сфере массовой коммуникации. Программа форума рассчитана на два дня.
Сегодня, 14 мая, открытый диалог министра информации Дмитрия Жука со студентами и преподавателями кафедры журналистики Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы. Также участники посетят производственные площадки ведущих гродненских предприятий и туристические объекты. А во второй день состоится пленарное заседание форума, где обсудят вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов.
Элла Маркевич, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень интересно обсудить вопросы, от которых в целом зависит будущее нашей журналистики. Что-то, может, мы можем предложить как молодое поколение в сфере этой.
Сергей Михович, главный редактор газеты «Сельская газета» издательского дома «Беларусь сегодня»:
Медиапространство Беларуси нуждается в таком общении. Тем более, что сейчас время такое, что много вызовов, идет информационная война не объявленная. И, соответственно, государственные средства массовой информации находятся, как говорит наш Президент, на переднем краю этой обороны.
На медиафоруме разрешится главная интрига 22-го Национального конкурса «Золотая Литера». Станут известны имена 75 победителей и лауреатов.