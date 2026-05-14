Единый урок, посвященный Дню семьи, прошел в школах Беларуси

Как сохранить семейные ценности и укрепить авторитет родителей? Ответы на эти вопросы сегодня искали в учреждениях образования страны. В школах и гимназиях прошел единый урок. Его посвятили одному из самых теплых и добрых праздников, который отмечается 15 мая, – Международному Дню семью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья – это основа будущего нашей страны. Это традиционные ценности и преемственность поколений. Социальная поддержка родительства – одно из приоритетных направлений государственной политики Беларуси. Об этом говорили на уроке с учащимися 7-й гимназии Витебска. В открытом диалоге обсуждали важные темы. Звучали рассказы о семьях, традициях. В Год белорусской женщины акцент сделали на роли матери.

Алина Кравченко, учащаяся гимназии № 7 Витебска имени П.Е. Кондратенко: Моя семья для меня очень ценная. Я очень благодарна, что попала именно в эту семью. Я очень благодарна, что у меня полноценная семья, любимая, заботливая.

Евгений Гончар, учащийся гимназии № 7 Витебска имени П.Е. Кондратенко: В семье самое главное – это уделять друг другу внимание. То есть даже начиная от самого маленького, это позавтракать вместе. Приготовить, например, завтрак для всей семьи утром в выходной день.

Виктор Липский, учитель истории гимназии №7 Витебска имени П.Е. Кондратенко:

В нашей Конституции закреплены ценности брака, где определяется, что брак это союз мужчины и женщины. И это основополагающий момент, который мы, белорусы, выбрали на республиканском референдуме. И эти ценности готовы передать будущему поколению. В отличие от всех, которые нам навязываются с помощью западных средств массовой информации и в принципе западными политиками.

Единый урок призван воспитать у школьников уважение к традиционным семейным ценностям и преемственности поколений, а также сформировать осознанное отношение к браку.