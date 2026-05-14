Формирование современной системы здравоохранения Союзного государства обсудили в Минске. Участники 85-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании рассмотрели достижения и актуальные вопросы белорусской и российской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – демографические вызовы. Обе страны сохраняют низкую младенческую смертность и успешно борются с инфекциями. Особый акцент сделан на цифровизации – внедрении электронных медкарт и искусственного интеллекта. Парламентарии высоко оценили белорусскую модель здравоохранения: доступность медицины для каждого жителя, развитую сеть ФАПов. Также обсуждали социально-правовую защиту врачей и роль молодых специалистов.

Валерий Малашко, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению: Сегодня мы говорим уже о 30-летнем, так скажем, юбилее нашего союзного строительства. И очень важно, что все эти годы мы занимались вопросами охраны здоровья наших граждан. И вот последний год, когда уже в структуре Парламентского собрания выделилась наша комиссия, в отдельную комиссию, конечно же, все «точки над и» были расставлены.

Елена Перминова, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России:

В этом году мы впервые пригласили еще и молодых специалистов от медицины, «Медицина молодая». У нас в Совете Федерации этот проект действует уже 5 лет. И мне очень хотелось, чтобы он вышел на наше Парламентское собрание здесь, в Республике Беларусь тоже. И вот у нас приехали специалисты из Фонда Филатова, привезли своих молодых специалистов от медицины и очень активно откликнулся медицинский университет Республики Беларусь.

Трендом современной медицины остается цифровизация. Многие решения разработчиков в эти дни представлены на международном форуме «Здравоохранение Беларуси –2026».