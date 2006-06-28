Построил дом - живи в нем

У тех, кто желает сохранить свои земельные наделы, осталось всего несколько дней. До 1 июля владельцы заброшенных и полуразрушенных домов должны подать документы, подтверждающие право собственности на эти участки. В противном случае бесхозные подворья снесут.

:Рабочее утро председателя Скидельского сельисполкома Василия Казака нередко начинается с телефонного звонка владельцев заброшенных деревенских домов. До 1 июля ему необходимо отыскать хозяев пустующих подворий, которых на территории сельсовета насчитывается более 400. Времени, говорит Василий Георгиевич очень мало осталось. Поэтому к поиску подключены все работники местного совета. Если до указанного срока владельцы домов не представят документы, подтверждающие право собственности, заброшенные усадьбы будут переведены в разряд отчуждённых. А значит - пойдут под снос.

Проблемы могут возникнуть и у тех хозяев, которые имеют все необходимые документы на дом, но при этом не наведываются в деревню несколько лет. Бесхозные подворья приходят в упадок. Чтобы сохранить за собой деревенский домик, говорит председатель сельсовета, нужно немного: вовремя обратиться к местным властям и поддерживать участок в надлежащем состоянии.

:Мария Григорьевна, пенсионерка из Гродно, строго придерживается этих правил. Заявление в сельсовет подала ещё в прошлом месяце. А как же иначе, удивляется хозяйка, в деревне она проводит почти всё лето и осень. Свежими овощами обеспечивает себя и детей, да и внукам хватает.

Создание регистра пустующих сельских домов, дело нужное, говорит председатель сельсовета Василий Казак. С его помощью можно решить несколько проблем. Приобрести ныне неиспользуемые участки смогут люди, которые действительно хотят работать на земле, да и внешний вид деревень без полуразвалившихся, заросших мхом домов будет намного лучше.