Построил дом - живи в нем

:Рабочее утро председателя Скидельского сельисполкома Василия Казака нередко начинается с телефонного звонка владельцев заброшенных деревенских домов. До 1 июля ему необходимо отыскать хозяев пустующих подворий, которых на территории сельсовета насчитывается более 400. Времени, говорит Василий Георгиевич очень мало осталось. Поэтому к поиску подключены все работники местного совета. Если до указанного срока владельцы домов не представят документы, подтверждающие право собственности, заброшенные усадьбы будут переведены в разряд отчуждённых. А значит - пойдут под снос.
Проблемы могут возникнуть и у тех хозяев, которые имеют все необходимые документы на дом, но при этом не наведываются в деревню несколько лет. Бесхозные подворья приходят в упадок. Чтобы сохранить за собой деревенский домик, говорит председатель сельсовета, нужно немного: вовремя обратиться к местным властям и поддерживать участок в надлежащем состоянии.
:Мария Григорьевна, пенсионерка из Гродно, строго придерживается этих правил. Заявление в сельсовет подала ещё в прошлом месяце. А как же иначе, удивляется хозяйка, в деревне она проводит почти всё лето и осень. Свежими овощами обеспечивает себя и детей, да и внукам хватает.
Создание регистра пустующих сельских домов, дело нужное, говорит председатель сельсовета Василий Казак. С его помощью можно решить несколько проблем. Приобрести ныне неиспользуемые участки смогут люди, которые действительно хотят работать на земле, да и внешний вид деревень без полуразвалившихся, заросших мхом домов будет намного лучше.