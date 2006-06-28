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Минские озеленители вынуждены сменить график работы

28 июня 2006 08:33
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Теперь озеленители столицы трудятся рано утром и поздно вечером. Сажать растения в тридцатиградусную жару - дело безнадёжное. Чтобы спасти цветы, озеленители применяют специальный аква-грунт. Это дорого, но эффективно. Однако используют его только для посадки цветов в вазы и кашпо. Для городских цветников - это слишком дорогое удовольствие. Чтобы спасти растения - озеленители участили полив. Однако и он обходится не дешево.

Погибшие от жары  растения приходиться заменять. Однако  самый большой вред   озеленению столицы  наносят  вандалы. После  их визитов на горосдких клумбах специалисты не досчитываются  сотен растений.

Не смотря на все трудности,  озеленители  столицы обещают, что  ко  Дню независимости  город будет украшен  по достоинству. Например, только в Партизанском районе  Минска уже высажено более ста тысяч цветов.

# общество

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