65 лет назад, 28 июня 1941 года:

На седьмой день войны гитлеровцы полностью оккупировали территорию нашей республики. 1100 дней белорусская столица находилась под их властью. Это была самая мрачная страница в многовековой истории города. Немецкие фашисты установили кровавый, террористический режим, превратили Минск в город <особого значения>. В июле 1941 года в городе было создано гетто, куда гитлеровцы согнали все еврейское население. По данным Национальной государственной комиссии, в результате этого фашисты уничтожили свыше 300 тысяч советских граждан. Свыше 70 тысяч минчан были вывезены на каторжные работы в Германию. Освобожден город был 3 июля 1944 года.