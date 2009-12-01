Инвалидность по зрению. Любовь не слепа

Игорь и Виктория Волковы работают, занимаются музыкой и четко видят свои перспективы.

Эти струны для него — целая жизнь, не сыгравшая по фальшивым нотам. Ведь именно в музыке Игорь Волков давно услышал свою судьбоносную тональность. То, что он слабовидящий, в принципе не замечаешь. Потому что — слушаешь.

Ему удалось взять и личный, и профессиональный аккорд. Жена музыканта Виктория побеждает на всех фронтах. Так что аранжировка как по нотам проходит и дома, и в студии.

Игорь Волков, руководитель классического вокально-инструментального ансамбля «Столица»:

В коллективе должно быть два знака — «плюс» и «минус», положительные эмоции и отрицательные. У меня подруга жизни – мой ярый корректор.

Виктория Волкова:

Техника и Игорь – вещи несовместимые. Он лирик, мягкий такой. Поэт.

Виктории тоже не чужды лирические отступления, но и она признается: отступать после встречи с Игорем было поздно. Они буквально сразу рассмотрели друг друга. Пусть и не прочувствовали пресловутого электричества.

Виктория Волкова:

Когда его увидела – какое-то ощущение надежности было. Не ток, а спокойствие. Будто рядом стена.

В опере их судьбы музыка изначально стала увертюрой. Они вспоминают, как познакомились в школьном ансамбле и точно знают, кто кого первым дернул за косичку.

Игорь Волков:

У меня волосы были не такие длинные – значит, я дернул за косичку.

Они давно не гуляли вот так, под фонарями. Зато давно увидели свет на своей жизненной дороге. И им не нужно никому и ничего доказывать. Они смотрят в глаза своему счастью и четко видят в них понимающий взгляд.