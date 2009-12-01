Таможня перешла в цифровой формат

Сегодня более 80% экспортных товаров оформляется через Интернет.

Такая процедура существенно упрощает работу предпринимателей. К примеру, на оформление электронной таможенной декларации требуется не более 20 минут.

Более тысячи белорусских экспортеров уже используют новые технологии документооборота. Некоторые из них приняли участие в сегодняшнем он-лайн семинаре, где можно было в режиме реального времени оформить свою партию товара. Такую форму общения – на пользовательском уровне в Беларуси применили впервые.

Сергей Борисюк, заместитель председателя государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

- Это, естественно, минимизирует затраты субъектов хозяйствования. Отсутствует необходимость направлять сотрудников в командировки, потеря времени, сил, средств. На своем рабочем месте любой может в интерактивном режиме любой может пообщаться с компетентными сотрудникам таможенных органов и выяснить все вопросы, которые их интересуют.