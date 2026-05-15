В Беларуси отмечают День семьи. В стране становится больше многодетных – таких семей уже значительно больше, чем пять лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорит наш Президент, семья, настоящая, крепкая, со звонкими детскими голосами, – это продолжение не только чьей-то фамилии, но это продолжение всего белорусского народа.

В Министерстве труда и соцзащиты напомнили о ключевых мерах поддержки. При рождении третьего ребенка семья получает семейный капитал – средства, которые можно направить на жилье, образование или лечение. Беларусь остается одной из немногих стран, где оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком длится до трех лет. Есть и единовременные выплаты при рождении, а также пособие за раннюю постановку на учет по беременности. Родитель может работать неполный день и при этом сохранять пособие по уходу. Дополнительно семья получает поддержку и на старших детей. После рождения третьего ребенка предоставляется статус многодетной, а вместе с ним – жилищные и социальные льготы, включая помощь при строительстве или покупке жилья. Для семей, где растут дети с инвалидностью, предусмотрены отдельные выплаты и социальная пенсия. Размеры пособий пересматриваются несколько раз в год, чтобы поддержка оставалась актуальной.