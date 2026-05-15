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В Беларуси отмечают День семьи

15 мая 2026 06:18
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В Беларуси отмечают День семьи. В стране становится больше многодетных – таких семей уже значительно больше, чем пять лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как говорит наш Президент, семья, настоящая, крепкая, со звонкими детскими голосами, – это продолжение не только чьей-то фамилии, но это продолжение всего белорусского народа.

В Беларуси отмечают День семьи-2

В Министерстве труда и соцзащиты напомнили о ключевых мерах поддержки. При рождении третьего ребенка семья получает семейный капитал – средства, которые можно направить на жилье, образование или лечение. Беларусь остается одной из немногих стран, где оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком длится до трех лет. Есть и единовременные выплаты при рождении, а также пособие за раннюю постановку на учет по беременности.

Родитель может работать неполный день и при этом сохранять пособие по уходу. Дополнительно семья получает поддержку и на старших детей. После рождения третьего ребенка предоставляется статус многодетной, а вместе с ним – жилищные и социальные льготы, включая помощь при строительстве или покупке жилья. Для семей, где растут дети с инвалидностью, предусмотрены отдельные выплаты и социальная пенсия. Размеры пособий пересматриваются несколько раз в год, чтобы поддержка оставалась актуальной.

В Беларуси отмечают День семьи-4

Ко Дню семьи, статистики Минска привели данные о браках. Молодые чаще всего создают семьи в возрасте около 30 лет. В 2025 году в столице зарегистрировали более 13 тысяч союзов. Есть и трогательные истории: свыше сотни пар вступили в брак, будучи старше 65.

# Брак и семья # Моя семья # Многодетные семьи в Беларуси

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