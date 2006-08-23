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Штормовое предупреждение от Белгидрометцентра

23 августа 2006 12:06
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24 августа синоптики обещают по большей части территории Минской, Витебской и Могилевской областей сильные дожди со шквалистым ветром. Вместе с тем, температура воздуха днём может понизиться до 17-19 градусов. В свою очередь ГАИ напоминает о том, что в городе во время сильных ливней на треть увеличивается аварийность, и советует исключить из маршрута движения улицы Немига, Харьковская, Столетова, Интернциональная, а так же проспект Дзержинского и площадь Бангалор.
# общество

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