Штормовое предупреждение от Белгидрометцентра

24 августа синоптики обещают по большей части территории Минской, Витебской и Могилевской областей сильные дожди со шквалистым ветром. Вместе с тем, температура воздуха днём может понизиться до 17-19 градусов. В свою очередь ГАИ напоминает о том, что в городе во время сильных ливней на треть увеличивается аварийность, и советует исключить из маршрута движения улицы Немига, Харьковская, Столетова, Интернциональная, а так же проспект Дзержинского и площадь Бангалор.