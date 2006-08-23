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Благоустройство проспекта Независимости будет завершено к 1 сентября

23 августа 2006 08:45
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Работы на участке пересечения от улицы Сурганова до Острошицкой идут полным ходом. Капитально ремонтируется проезжая часть и тротуары.

Благоустройство проспекта Независимости - на этом участке проспекта Независимости было начато в мае текущего года. Следует отметить, что первый участок главной столичной магистрали, реконструировали три года. К работам подключили все коммунальные службы города.
 
Проспект Независимости - это не только транспортная магистраль, но и одна из визитных карточек Минска, кстати, занесённых в Энциклопедию Всемирной архитектуры. Вид должен быть соответствующий. Строители работали без выходных и праздников. В жару и проливной дождь.

Заказ для проспекта Независимости показал, что город ещё можно мостить и мостить. До тех пор, пока на последний городской тротуар не будет положен последний кирпичик. Потому как менять такое мощение не придётся ещё очень долго.

Дела с поставками щебня, необходимого для реконструкции проезжей части проспекта Независимости остаются проблемой. Впрочем,  другим объектам, которые не попали в VIP-список столичных  новостроек, повезло ещё меньше. В Минске дефицит асфальта и щебня, что, впрочем, не снимает с подрядных организаций ответственности за затянутые сроки строительства.

# общество

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