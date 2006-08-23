Столичные спасатели проверяют Минские школы

Требования высокие: современная система оповещения, сигналы звукового предупреждения и, конечно же, знание правил техники пожарной безопасности.

Перед началом учебного года проверку на прочность у сотрудников МЧС прошли более 95% средних учебных заведений города.

В целом спасатели высоко оценили уровень подготовки управления образования к новому учебному году.

В каждой школе установили современные системы оповещения. Устаревшее оборудование сменили на новое со звуковым оповещением о возникновении внештатных ситуаций.

Спасатели не обходят стороной и детские дошкольные учреждения. Требования к ним не менее строгие, чем к старшим "собратьям". Инспектора проводят инструктаж с персоналом, беседуют с детьми.